Sofía Bonelli - Claudio Paul Caniggia - Mariana Nannis

Mariana Nannis visitó el programa de Susana Giménez donde apuntó contra Claudio Paul Caniggia. Sofía Bonelli, la actual novia del ex delantero de la selección argentina, describió a Nannis como una persona patética. Un rato antes, Nannis había dicho que llegó a la Argentina para sacar a su marido de una “prostituta drogadicta que lo tiene drogado durante todo el día”.

Hay que recordar que la nueva pareja de Caniggia vive junto a él, en un departamento muy paquete en la zona de Puerto Madero. Bonelli, habló con la revista Paparazzi y apuntó contra ella: “A mí todo me parece patético. Me da mucha lástima por ella tener que tiene que hacer ese circo, venir a la Argentina por dos mangos a hablar mal. No tengo que desmentir nada, ni siquiera me conoce, me parece bizarro”.

“Ya le envió una carta documento a Mariana, y ella ya fue notificada. A nivel legal estoy muy tranquila... Nannis está despechada, tiene que aceptar que perdió como en la guerra”, terminó Sofía, quien tiene 26 años y trabaja como modelo y periodista, pero que también afirma que le gusta viajar por el mundo.