La escuela Normal Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Acosta, habilitó el uso del lenguaje no sexista para la primaria, la secundaria y el nivel terciario.



"La propuesta se ajusta a la ley de Educación Sexual Integral (ESI), a la ley de Identidad de Género y a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", explicaron desde la Agrupación Simón Rodríguez.



"Hace falta que las dinámicas institucionales acompañen las transformaciones que venimos haciendo en las calles. El lenguaje que usamos habitualmente construye sentidos que aportan a la discriminación o luchan contra ella. Como hacemos escuela pública, popular y feminista, lo que pensamos lo llevamos a la escuela pública para transformarla", agregaron.



A pesar de que todavía no existe una decisión uniforme a nivel nacional, ya que debería tratarse en el Consejo Federal de Educación, muchos colegios ya adoptaron esta medida como la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Facultad de Psicología de Rosario, entre otros.



El lenguaje inclusivo no solo busca un mayor igualdad de género en el lenguaje, sino como bien dice la palabra “inclusivo”, busca visibilizar a las minorías que no se identifican con el carácter binario “masculino” o “femenino”. El uso de la “e” da una mayor representatividad a los otros grupos que no se identifican como hombre o mujer y hace más justo el uso del lenguaje.