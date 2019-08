Ewan McGregor

Ewan McGregor, uno de los grandes actores de la saga Star Wars está en la Argentina y aterrizó en Buenos Aires ayer junto al director y productor David Alexanian, con quien realizó las mini series Long Way Round y Long Way Down.

Hospedado en el hotel MIO, de la avenida Quintana, en el corazón de Recoleta, se prepara para protagonizar un nuevo viaje en moto desde Ushuaia hasta Ecuador. La producción sería para la tercera temporada de las series Long Way... en esta ocasión por Latinoamérica y en moto eléctrica.

McGregor ya fue visto en las calles del barrio de Recoleta, y algunos curiosos le pidieron fotos, las que aceptó con gusto y su característica simpatía.



El actor trabajó en colaboración con Alexanian para las dos miniseries que retrataban sendos viajes en moto. El proyecto de rodar en la Argentina se anunció a principios de este año y ahora no solo se confirma sino que se pone en marcha. El título sería Long Way Up, ya que comienza en la ciudad más austral del mundo y finaliza en el Ecuador.