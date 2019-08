Cinthia Fernáandez - Martín Baclini - Carolina Ardohain

En "Bailando 2019" Cinthia Fernández y Martín Baclini, quienes hicieron una representación del tema “Con calma”, de Daddy Yankee & Snow, junto a su coach, Vero Paschiero. En la previa, la pareja debatió con Marcelo Tinelli la posibilidad de que Martín haga teatro en Carlos Paz durante el verano. Él manifestó que en el caso de ir, quiere vivir en un hotel y que Cinthia y sus hijitas vivan en una casa. "A mí me gusta la vida de hotel", sostuvo. "Carlos Paz me trae lindos recuerdos porque ahí la conocí a Cinthia", agregó. Y ella, desafiante, le preguntó: "¿Y a Rocío Robles también la conociste en Carlos Paz?".

Un momento de cierta tensión se vivió cuando Ángel De Brito les preguntó, sin anestesia, a Cinthia Fernández y Martín Baclini: “¿Ustedes están separados? Hay varios colegas que dicen que están separados”. “Estamos bárbaro. No es una tragedia si pasás un momento complicado. Pasamos momentos complicados, pero ahora estamos encontrando el rumbo, estamos tranquilos, felices”, respondió Baclini.



Un rato antes, el novio de Cinthia le había dicho a Marcelo Tinelli que él vive "el día a día" y que no está dispuesto a proyectar a futuro. "Hoy estoy feliz. Mañana, no sé", afirmó. Por su parte, Cinthia Fernández admitió ser muy celosa y confesó: “Es un milagro que esté al lado mío”. "Estoy evolucionando. Al principio cuando me enteré de su listado de amigas re lindas, fue un tiroteo", añadió.

Un rato después, Pampita Ardohain le dio un consejo sentimental a Cinthia: “Más allá de que Martín (Baclini) sea el hombre de tu vida o no, cualquier hombre que te elija, con tres hijas, tiene que darte amor por completo, esos hijos son parte de tu vida, si Martín te tiene que elegir como mujer, tiene que amar a las cuatro. Novios hay miles, pero como mujer, el hombre que se fije en vos tiene que enamorarse de todo lo que sos vos. El que te mire con ojos de amor te tiene que mirar con tus hijas incluidas”. Cinthia le respondió que Martín "hace cosas como un padre" para sus hijas. "Yo voto para que vayan todos juntos a Carlos Paz", remató Pampita.