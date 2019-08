Flor de la V

Con un look extravagante, Flor de la V y Gabo Usandivaras recrearon un megamix de “Up that funk” interpretado por Jennifer Lopez, junto a su coach, Georgina Tirotta, y cinco bailarines invitados.

Antes del baile, Flor expresó su alegría por la nominación a los Martín Fierro de cable en el rubro Conducción Femenina, mientras que Gabo se mostró “más tranquilo” por estar de novio. “No me gustó nada de lo que hicieron. Creo que la que más falló fue Flor, la vi confusa e inestable”, bajó el pulgar en la ronda de puntajes De Brito (3).

“Hubo momentos pobres y otros momentos buenos. A Flor la vi con falta de ensayo. Hubo partes en las que faltó fuerza y actitud”, consideró Pampita (6). “Fueron por muchos lugares, pero no terminaron de producir un impacto. La intención estuvo buena, pero puede estar mejor”, señaló Flor (voto secreto).

Noticias relacionadas

“A mí me encantó”, discrepó Polino (6), quien además solicitó la opinión del BAR. Flavio elogió los vestuarios de Flor y Gabo, pero cuestionó que los bailarines invitados no estuvieran tan lookeados: “Mantengo la nota”. Para Laura “faltó fuerza”, aunque mantuvo la nota. “A mí la coreo me gustó. Punto para arriba”, completó Pachano.