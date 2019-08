Ricardo Darín

Ricardo Darín hace unos años contó la oportunidad en que rechazó un papel en una película de Hollywood, siendo muy enfático a la hora de explicar sus motivos: “A mí me ofrecieron solo una vez una cosa contundente seria y le dije que no. Además me jodía que me dijeran que el director no aceptaba un no por respuesta. Era para la película Hombre en llamas, con Denzel Washington".

En el programa Animales Sueltos, agregó: “Yo hacía mucho tiempo que trabajaba en España en teatro y lo único que quería era terminar la temporada para venir a mi casa para estar con mi esposa e hijos. Me ofrecían hacer un narcotraficante mexicano y no quería hacerlo. ¿Todos los narcotraficantes son latinoamericanos? Si Estados Unidos es el país con mayor consumo que tiene en la faz de la tierra... No me gustó, yo quería venir a mi casa, hace seis meses que estaba en Madrid y quería ver a mi mujer e hijos".



Apoyando la tesis de Darín, existe un estudio reciente de la escuela de comunicación Annenberg de California le da la razón al actor. Para empezar, sus resultados indican que solo el 4,5% de los personajes que decían algún texto en las películas más taquilleras de Hollywood en la última década eran latinos. Dentro de esos casos, en el 62% aparecen como miembros de bandas delictivas o traficantes de drogas.