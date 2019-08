Agustín Rossi en Radio Latina

Agustín Rossi, diputado nacional por Unidad Ciudadana, habló con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) luego de las decisiones anunciadas por el Gobierno.

“Cuando las papas queman, acuden al Congreso. En el 2017, cuando hicieron el acuerdo con el Fondo, no tuvimos el debate. Ahora toma otro camino. Independientemente de todo eso, nosotros vamos a tomar todo eso con mucha seriedad y vamos a escuchar al ministro el próximo miércoles”, inició Rossi.

“Actuaremos con responsabilidad, con prudencia, mucha serenidad pero con todos los fundamentos técnicos para tomar las decisiones. Igualmente, el proyecto de ley que iban a enviar al Congreso hasta el momento no ha entrado. Vamos a analizar cuando”, comentó.

“Está bueno que este tema se debata en el Congreso, que vaya el ministro y ahí veremos en el marco del debate que decisión tomamos. Pero estamos con plena conciencia del difícil momento que atraviesan los argentinos”, cerró el diputado nacional.