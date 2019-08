Jonathan Fabbro

Federico Albano, abogado de Jonathan Fabbro, condenado por abuso sexual de su ahijada, habló con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1).

“La condena es injusta y contradictoria. El perito informó que jamás le costó tanto como en este caso sacar la información del teléfono", inició el letrado.

"Jonathan Fabbro no escribe con emojis. Lo que sufrió esta menor son consecuencias de alguna situación traumática que sufrió en otra oportunidad y no necesariamente por parte de Jonathan Fabbro", comentó Albano.

"Despues de dos horas de hacerse la denuncia, Jonathan recibió un mensaje de su hermano diciéndole ´ahora tu vida depende de mi´", denunció.

"Estamos esperando los fundamentos y apelaremos el fallo", cerró el abogado.