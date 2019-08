Julio Cobos. NA

Julio Cobos habló de la economía argentina y dijo que "en cualquier país normal, una elección no altera la economía ni los nervios de los que tienen responsabilidades". Sin relacionar su frase con el contexto actual, el senador de la UCR sostuvo que actualmente se transita "un escenario complicado desde el punto de vista económico y financiero".

Y agregó que ante tal situación del país, el ministro de Hacienda Hernán Lacunza debió tomar decisiones fuertes. Sólo resta esperar los resultados que se produzcan en estos menos de dos meses antes de las Elecciones de octubre.

Consultado sobre la posibilidad de que el gobierno decida avanzar en la aplicación de un control de cambios, Cobos afirmó que "si esto (las nuevas medidas) no funciona, no va a haber otra alternativa… Igual hay reservas, no es que se agotaron".

Agregó al respecto que "lo que ha hecho el ministro (Lacunza) es postergar (los vencimientos), aún teniendo la capacidad de pago, para preservar el valor de reservas y ha trasladado parte de los compromisos".

En esta entrevista con Luis Novaresio por radio La Red, Cobos sostuvo que espera que "prospere la prudencia en la toma de decisiones", ya que la situación se produce en medio de las elecciones y tanto el oficialismo como la oposición sienten que pueden continuar o llegar al poder en diciembre próximo.

"Creo que va a venir el préstamo del FMI, pero estarán esperando el respaldo por parte de la oposición", dijo Cobos destacando que es vital que ambos sectores acuerden para que llegue el nuevo desembolso del Fondo Monetario.

Para Cobos, "tenemos que pensar que hay que aprender del pasado, dejar de lado esos escenarios malos que tuvimos en la historia argentina. Obviamente, subsisten los fantasmas, pero dependerá de nosotros que lo sepamos sobrellevar pensando en la ciudadanía".

Días atrás, el senador nacional había adelantado que en el Gobierno "se están pensando medidas tendientes a estabilizar la economía", luego de participar de un almuerzo del interbloque de Cambiemos con el presidente Mauricio Macri y miembros de su Gabinete en la residencia de Olivos.

El senador radical se pronunció así en declaraciones a la prensa al retirarse de la quinta, y agregó que el Presidente "está repuesto de la derrota" sufrida en las PASO y "en carrera" para las elecciones generales de octubre.

Ese día, Macri recibió a los legisladores del oficialismo acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la vicepresidenta Gabriela Michetti, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y senador Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula del jefe de Estado.

Entre otros integrantes del bloque oficialista estuvieron Cobos; el jefe de esa bancada, Luis Naidenoff; Angel Rozas y los senadores Osvaldo Basualdo y Lucila Crexell, ambos incorporados recientemente a las filas de Juntos por el Cambio en la Cámara alta.