Tras una serie de fotos con estilo afro, Lali Espósito generó impacto en Instagram con una nueva postal que dio que hablar con un sugerente escote.



Hace poco que Lali hizo una producción súper sensual con un estilo afro que, a pesar de generar miles de likes, también provocó controversias en sus seguidores que la trataron de racista y de cometer “apropiación cultural”.



Los comentarios no se hicieron esperar, entre ellos algunos famosos que la elogiaron a más no poder. Miguel Ángel Silvestre, actor de Narcos, Velvet y Sin tetas no hay paraíso, le puso el emoji de un corazón. El bailarín Facundo Mazzei se explayó un poco más y le comentó: “Uno sería ‘vos estás viendo lo mismo que yo? Otro ‘acá rajando la tierra!’ otro, ‘cuando yo te diga… vos corré (pero no te muevas)’".



Lali revolucionó las redes al mostrarse en la noche porteña junto a Úrsula Corberó, la protagonista de La Casa de Papel que se encuentra en el país acompañando a su novio, el Chino Darín.

“Míralas a ellas en la noche Porteña… #girlpower full“, escribió Lali en su cuenta de Instagram junto a las fotos en las que también aparece la cantante Nathy Peluso.