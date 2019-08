El ex futbolista Claudio Paul Caniggia habló tras que Mariana Nannis publicara fotos donde se la ve con golpes y después de que su esposa lo tildara de violento y adicto a las drogas, y su hijo Alexander salió hoy a criticarlo con dureza en redes sociales: "Es una lacra humana", aseguró.

Así, el culebrón que protagonizan en estos días los Caniggia sumó nuevos capítulos en las últimas horas, incluyendo declaraciones de la supuesta novia del ex delantero de la Selección argentina, la modelo de 26 años Sofía Bonelli, quien también salió al cruce de Nannis.

Tras las explosivas revelaciones de la mediática esposa de Cannigia en el programa de Susana Giménez este domingo por la noche en Telefe -lo más visto del día, con un rating de 14.8-, el ex futbolista, acusado por su esposa de ser una persona violenta, adicta a la prostitución y a las drogas, publicó su descargo en Redes sociales.



“Me cansé. Yo nunca le pegué ni le pegaría a una mujer. Considero que es de cobarde. La foto que mostró como prueba es FALSA”, escribió en su cuenta de Twitter. Horas antes de que ella saliera al aire en el ciclo de Telefe, él pidió en sus redes sociales que "se le hiciera una pericia psiquiátrica a la madre de sus tres hijos".

Me canse. Yo NUNCA le pegue ni le pegaría a una mujer. Considero que es de cobarde. La foto que mostró como prueba es FALSA. — Claudio P. Caniggia (@caniggiaclaudio) August 30, 2019



En los primeros minutos de la entrevista, la rubia le mostró a la diva de los teléfonos una foto donde se la ve con un golpe. Según expresó, fue una piña que le metió el exfutbolista por haberle reclamado que llegó a las 4 de la mañana.

"Me decía que no era nadie para preguntarle dónde había estado. Me fui y me puse a ver una revista, pero vino y me dijo ‘hija de puta, te voy a matar’, y tiraba trompadas por todos lados, me empezó a tirar trompadas a la cara. Me levanté como pude y me fui al living, mientras él me gritaba 'callate, hija de puta'".