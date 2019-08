REUTERS

Miles de activistas prodemocracia desafiaron el sábado en Hong Kong la prohibición de manifestar y salieron a las calles de la excolonia británica, un día después de la detención de varias figuras del movimiento.



La policía justificó la decisión de prohibir la manifestación prevista este sábado por los enfrentamientos ocurridos el domingo pasado, uno de los episodios más graves desde el inicio de la protesta en junio.



Las autoridades advirtieron en cambio a la población de "graves perturbaciones".



Para esquivar la prohibición, se llamó a organizar en la isla de Hong Kong concentraciones religiosas, que no necesitan autorizaciones. Y a primera hora de la tarde, varios miles de personas estaban reunidas principalmente en un estadio del barrio de Wanchai (centro).



En previsión de enfrentamientos, la policía levantó nuevas barricadas alrededor de la oficina de enlace del Gobierno central chino en la excolonia británica. Igualmente desplegó cañones de agua.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Hong Kong vive desde hace casi tres meses su peor crisis política desde su retrocesión a China en 1997, con acciones casi diarias que acabaron a veces en disturbios. Una situación inédita a la que no logran dar respuesta las autoridades de la región semiautónoma.



Este sábado se cumplía el quinto aniversario del rechazo de Pekín a organizar elecciones con sufragio universal en Hong Kong.



Esta decisión desencadenó el "Movimiento de los Paraguas" de 2014, marcado por 79 días de ocupación del centro financiero y político de la ciudad.





La manifestación fue convocada por el Frente Civil de Derechos Humanos (FCDH), organización no violenta que planificó las mayores concentraciones de estos últimos meses. En particular la del 18 de agosto, que reunió a 1,7 millones de personas según los organizadores y que se saldó sin incidentes.



Además de la prohibición de manifestar, la víspera cinco militantes de primer orden y tres diputados fueron detenidos en una redada.