Secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos, Marcelo D’Alessandro, confirmó que el operativo de seguridad para el encuentro que disputarán River y Boca el domingo en el estadio Monumental será responsabilidad del Gobierno de la Ciudad.

“No sólo habrá Policía de la Ciudad, sino que trabajamos en conjunto con otras áreas en busca del orden público para que la familia pueda disfrutar de un clásico en paz”, dijo.

El operativo comenzará a las 9:00 y a las 13:00 se abrirán las puertas del estadio para el encuentro que se iniciará a las 17:30, mientras que además habrá tres anillos para controlar el acceso de los hinchas.



En el operativo trabajarán en total 1.400 hombres entre policías y empleados de seguridad privada. Cada efectivo adicional que tenga módulo de ocho horas laborales, cobrará un extra este domingo de 2.500 pesos, suma nada desdeñable. Y la movida de seguridad empezará a las 9 de la mañana y terminará a las 21 horas.

El micro de Boca estará súper custodiado. El plantel saldrá de la concentración que en esta oportunidad no es en el Hotel Madero, donde se alojaba el año pasado, sino en el Howard Johnson de Ezeiza. Por lo tanto, al estar en Provincia, deberá trabajar en un primer recorrido también la Policía Bonaerense.

El micro dejará el alojamiento a las 14 horas y tomará la autopista Ricchieri, pero en vez de doblar por la General Paz para ir hacia el lado del Río, seguirá por la Autopista 25 de mayo hasta la bajada de Huergo, donde empalmará después con el flamante Paseo del Bajo. En todo el trayecto estará acompañado por cuatro móviles policiales por delante y detrás más ocho oficiales motorizados. Del Paseo del Bajo tomará la avenida Sarmiento para empalmar después con la avenida Libertador.

Tal como ocurre desde enero de este año, la organización del operativo estará a cargo del Comité de Seguridad en el Fútbol, con Valeria Sikorski a la cabeza.

Se usará el programa Tribuna Segura que permite detectar a prófugos de la Justicia y a las más de cinco mil personas que tienen prohibición de ingreso para el partido del domingo.

“Hay gente que hasta se hace pasar por discapacitado para intentar ingresar al estadio“, afirmó.

Para poder detectar a los espectadores con ingreso restringido, el Gobierno porteño realizó una importante inversión haciendo hincapié en tecnología para que los efectivos de la Policía de la Ciudad realicen los controles pertinentes.

“Contamos con mucha tecnología aplicada en la seguridad, hay un sistema aerostático de vigilancia que se eleva a 300 metros de altura, también contamos con el reconocimiento facial y varios sistemas de cámaras para reforzar la zona”, detalló la titular del Comité de Seguridad en el Fútbol.