Un hombre filmó a una pareja en un probador de ropa de un centro comercial y expuso una situación un tanto incómoda que se volvió viral en redes.

El usuario de Twitter, @AgenteSmith, recibió el polémico vídeo y lo publicó en su perfil de Twitter junto a esta frase: “Ayer en los probadores del Decathlon había un centauro probándose una blusa de lunares...”.

El hecho ocurrió en un local reconocido de España y ya recorre el mundo a través de internet.

En él se ve cómo una pareja mantiene relaciones sexuales dentro del probador de la conocida tienda de ropa y artículos deportivos. El vídeo está grabado desde el exterior de los probadores y se aprecian dos pares de piernas, unas de ellas con tacones y las otras con unas deportivas.

Noticias relacionadas



La publicación no ha tardado en volverse viral. Las imágenes llevan diez horas en la red social y ya tienen 11.700 me gustas y 4.600 retuits.