La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) realizaron un acto en el sector T4 del aeroparque metropolitano Jorge Newbery al cumplirse dos décadas de "la tragedia aérea de LAPA".



El acto central comenzó a las 11.30 de mañana en el primer piso del sector T4 de esa estación aérea a fin de rendir homenaje a "las víctimas de la tragedia", dijo Brey.

Un comunicado gremial explicó que "se descubrirá una placa en memoria de los tripulantes y pasajeros que perdieron la vida el 31 de agosto de 1999", puntualizó la Secretaría de Derechos Humanos y Acción Social, que coordina Matías Bagnato.

El ex piloto de LAPA y director de cine Enrique Piñeyro dijo que “la posibilidad de justicia está enterrada a muchos metros de profundidad”, a 20 años de la tragedia en la que murieron 65 personas y cuya causa judicial prescribió.

“Es muy triste recordarlo. Yo escribí una carta diciendo que un accidente era previsible si seguían manejándose así con los pilotos y los controles de vuelos”, afirmó Piñeyro, quien trabajó diez años en la compañía cuyo vuelo 3142 se estrelló en el Aeroparque Jorge Newbery el 31 de agosto de 1999.

El siniestro ocurrió a las 20:54 cuando despegaba de Buenos Aires hacia la ciudad de Córdoba.

El accidente se produjo cuando al iniciar el carreteo para despegar y sin posibilidad de levantar vuelo, el avión rompió las vallas del perímetro de Aeroparque, cruzó la costanera Rafael Obligado e impactó contra máquinas viales y un terraplén cercano al campo de golf, en la zona norte de la Ciudad.

El informe final estableció que “la tripulación del vuelo del LAPA 3142 olvidó extender los flaps para iniciar el despegue, y desestimó la alarma sonora que avisaba sobre la falta de configuración para esa maniobra”.

El juicio por las muertes en el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) empezó en 2008 y por allí pasaron 1.200 testigos en un proceso que se extendió 23 meses.

os acusados fueron ocho: Andrés Deutsch, presidente de LAPA; su segundo, Ronaldo Patricio Boyd; los gerentes de operaciones Fabián Chionetti y Valerio Diehl; el jefe de mantenimiento de B737, Gabriel María Borsani, y la gerente de Recursos Humano Nora Arzeno. Por la Fuerza Aérea, Diego Lentino y Damián Peterson.

En febrero de 2010, se dictaron dos condenas por estrago culposo que alcanzaron a Diehl y Borsani. La sentencia fue apelada por los fiscales y la querella de los familiares de las víctimas, pero en 2014 la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó en un fallo dividido las condenas del tribunal oral y sobreseyó por extinción de la acción penal por prescripción a Peterson y Lentino.

Meses después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que la causa había prescrito.