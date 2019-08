Accidente del piloto francés Anthoine Hubert

El piloto francés de automovilismo Anthoine Hubert, de 22 años, murió tras sufrir un accidente en una carrera de Fórmula 2 en el circuito de Spa-Francorchamps, en el fin de semana en el que se disputa en el lugar el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, confirmaron los organizadores de la carrera.

El espectacular y terrible accidente se produjo en la segunda vuelta de la carrera e implicó también al estadounidense-ecuatoriano Juan Manuel Correa, que fue hospitalizado con fracturas en las piernas, y al japonés Marino Sato, que salió sin grandes daños.

El accidente tuvo lugar en una de las partes más rápidas del circuito belga, en la que la pista remonta bruscamente tras un descenso.

La Fórmula 2 es el último escalón de las competiciones de promoción hacia la Fórmula 1. Hubert, de 22 años, ocupaba antes de las carreras de Bélgica el octavo lugar en el Mundial, después de 16 pruebas.

Las conferencias de prensa previstas tras la sesión de clasificación de la Fórmula 1 quedaron anuladas, antes incluso de que se conociera la noticia del fallecimiento de Anthoine Hubert.

El joven galo había ganado este año dos carreras, una en mayo en Mónaco y otra en Castellet (Francia) en junio.

Nacido en Lyon el 22 de septiembre de 1996, entre sus grandes logros estuvo el título de campeón de Francia de F4 en 2013 y el del año pasado en las GP3 Series. Era además piloto de desarrollo de Renault en la "Renault Sport Academy".

En la Fórmula 2, Hubert corría para la escudería británica BWT Arden.

Por su parte, Juan Manuel Correa, de apenas 20 años, nació en Quito (Ecuador), pero compite como estadounidense en su licencia.

En la F2 de esta temporada ocupa el duodécimo puesto. En 2017 y 2018 compitió en GP3, otra de las fórmulas de promoción para jóvenes pilotos en su escalada hacia la Fórmula 1.