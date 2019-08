Serenna Derosa, modelo que se volvió viral en las redes sociales.

Serenna Derosa, modelo de 27 años, pasó un incómodo momento al protagonizar un accidente en sus redes sociales: le mandó por error fotos desnuda a un vendedor de autos al que había contactado.

“Hola, esto todavía está a la venta”, escribió la joven, para luego adjuntar tres postales, una en topless. Acto seguido, se disculpó y expresó: “Maldita sea, lo siento tanto. ¿Cómo borro esto? Me quiero morir”. Incluso, bloqueó al usuario para que no acceda a las imágenes pero no funcionó.

Luego de la viralización de las fotos desnuda, la mujer explicó lo que sucedió. “Juro que no fui yo y que era mi gatito Angel. Puse mi teléfono en la cama y bajé las escaleras para preparar una taza de té”, se justificó.

“Cuando volví a la habitación, mi gatito estaba al lado de mi teléfono, que estaba boca abajo. No debía haber activado el bloqueo de mi pantalla y todas estas imágenes fueron seleccionadas”, cerró la modelo, tras compartir por equivocación sus fotos desnuda.