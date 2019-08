Tragedia de LAPA

El vuelo 3142 de LAPA se preparaba para el despegue del Aeroparque Jorge Newbery, a las 20.49, del 31 de agosto de 1999 y el destino era la ciudad de Córdoba, al que se llegaría luego de 60 minutos de viaje.

Al mando se encontraban Gustavo Weigel y el copiloto Luis Etcheverry. El Boeing 737-204C matrícula LV-WRZ había pasado el mantenimiento sin problemas y estaba en condiciones de volar.

En plataforma con la tripulación a bordo, el comandante Weigel, el copiloto Etcheverry y la comisario Tantos, conversan de temas triviales, en buenos términos, centrada la atención en cuestiones de índole privada de Tantos, que abandona la cabina a las 20.52.

Por lo que se desprende de la grabación de las conversaciones de la tripulación, se percibe falta de disciplina, desórdenes anímicos y problemas graves de rigor profesional que debían haber sido detectados por los jefes de operaciones de LAPA.

Solos en la cabina, surge una controversia sobre el trato entre piloto y copiloto. Weigel manifestó, ante un reproche de Etcheverry, que "tenía un momento malo" a lo que el copiloto respondió que "yo también tengo un mal día".

Sin que se interrumpiera la conversación y como parte de ésta, comenzó la lectura de la Lista de Control de Procedimientos (LCP) para la puesta en marcha, intercalada con los temas personales que les preocupaban y que los llevaron a equivocarse en su lectura.

En el audio completo se percibe que Etcheverry ignora a Weigel durante el repaso a la lista de chequeo anterior a la puesta en marcha del avión. Mientras debían hacer eso, se escucha que el piloto le dice a su compañero: "Yo te quiero en las buenas y en las malas, boludo, y no soy como vos". Técnicamente se interrumpe el before start. Para los expertos fue una indisciplina grave.

Esta situación confusa, donde se entremezclaron las lecturas de las LCP con conversaciones y expresiones ajenas a la función de los tripulantes, continuó durante la puesta en marcha y el rodaje, hasta el momento de iniciar el despegue demorado por otros aviones que lo precedían.

La espera se extiende unos instantes y Tantos vuelve ingresar a la cabina. Durante esta última espera, los tres fuman en cabina y su conversación puede ser de dudosa interpretación.

El despegue comenzó por la pista 13 de Aeroparque a las 20.53. La alarma de los flaps retumba en la cabina y el estruendo persiste durante 52 segundos. "No sé qué es lo que pasa, viejo, pero está todo bien". Es lo último que se escucha y la voz es de Weigel.

La aeronave, pese a haber sobrepasado la velocidad de rotación Vr y la de seguridad de despegue V2m no alcanzó a despegar, continuó la carrera, sin control, embistió varios obstáculos e impactó finalmente contra un terraplén, con un saldo de 65 muertos.