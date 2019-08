Cristina Fernández de Kirchner en La Plata

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, reconoció que la sorprendió la diferencia de votos que lograron en las primarias sobre el oficialismo, pero aseguró que "el resultado" de los comicios fue "el resultado de las políticas que llevó a cabo este Gobierno desde 2015".

En su primera aparición pública tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones primarias por 15 puntos de diferencia sobre el oficialista Juntos por el Cambio, la ex presidenta encabezó un acto en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

"Sabíamos que íbamos a ganar pero no por esta diferencia", reconoció la compañera de fórmula del candidato presidencial Alberto Fernández, al tiempo que sostuvo que "el resultado de las PASO es el resultado de las políticas que llevó a cabo este Gobierno desde 2015" y agregó: "Si hubiesen hecho las cosas bien, tal vez no ganábamos y ellos hubieran sido reelectos".

La senadora nacional también calificó como "de mal ser humano" las primeras declaraciones del presidente Mauricio Macri tras la derrota electoral, en las que justificó la disparada del dólar del día posterior a los comicios a partir del resultado de los comicios.

En este sentido, recordó que cuando Néstor Kirchner perdió las elecciones legislativas de 2009 no optaron por "provocar medidas que hagan daño" y reforzó: "No se nos ocurrió decir ah, lo votaste a fulanito, ahora te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa , no. Esas cosas no se le hacen a la sociedad, es de mal ser humano, más allá de buen o mal Presidente".

No obstante, en su exposición Cristina Kirchner hizo algunas autocríticas sobre su gestión que no había hecho en otras oportunidades, pero sin dejar de responsabilizar al Gobierno del presidente Mauricio Macri por la crisis económica.

"Cuando yo me fui de la Presidencia en 2015 habíamos dejado problemas resueltos, había una inflación que no pudimos dominar, pero había problemas resueltos, nos habíamos dedicado a pagar deuda", señaló la ex mandataria, quien subrayó particularmente la política de desendeudamiento.

En este sentido, remarcó que durante la gestión anterior de Néstor Kirchner "se pagó cash" una deuda de casi 10 mil millones de dólares "y ahora, en cuatro años" la administración de Macri generó "57 mil millones de dólares de deuda".

"Sí dejamos un país con problemas, pero estaba encaminado", remarcó Cristina Kirchner y, en alusión al Gobierno, agregó: "A nosotros, que nos pasamos pagando la deuda de otros, que ahora nos digan que la culpa de lo que pasa es de los populistas o de los que vienen, la verdad... un poco de decoro cuando se habla".

Además, se refirió a la relación de su gobierno con los principales medios de comunicación y luego de señalar que hubo un "ataque permanente" hacia ella y sus funcionarios, indicó: "Eso generó en nosotros una crispación, un enojo natural porque cuando te sentís atacado respondés, y por ahí no lo hacés del mejor modo".

"Eso nos hizo mal. Por una parte, nos obligó a trabajar y seguir insistiendo en nuestras políticas y discutir, pero en un tono de cierto grado de enojo que no era bueno", admitió la ex mandataria.

Por otra parte, cuestionó que "Macri hizo lo que cada sector económico le pedía" y enumeró la quita de quita de restricciones para el "capital especulativo", la eliminación de retenciones agropecuarios y la "libre importación de todo".

"No es que yo critique que los sectores económicos demanden cosas, está bien. El problema es que cuando sos Presidente no podes acceder a todo lo que te piden sino que tenés que articular los distintos intereses", señaló.

Al acto en La Plata asistieron la ex decana de la Facultad de Periodismo y actual candidata a intendenta local, Florencia Saintout; el postulante a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre otros.