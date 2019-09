Se comprobó que el hombre encontrado muerto en una valija era Zhen Yu Jun, nacido el 5 de noviembre de 1990 en China.



El hombre tenía una condena en suspenso en Argentina por extorsión ya que había sido detenido en 2018 pero estaba libre.



El hombre de rasgos orientales cuyo cadáver apareció dentro de una valija en la localidad bonaerense de Tristán Suárez, en el partido de Ezeiza, fue asesinado a puñaladas y los investigadores siguen la pista de un celular hallado en la misma maleta, informaron fuentes policiales.



Se pudo determinar su identidad ya que oir pedido de la fiscal María Eugenia Garrido, la División Investigación Antifraude de la Policía Federal cotejó las huellas extraídas al cadáver con el de un joven detenido en el Abasto en 2018.



Los forenses también tomaron del cadáver sus huellas dactilares para poder identificarlos a partir de las bases de datos del Registro Nacional de la Personas, el AFIS o la Dirección de Migraciones.

La autopsia fue realizada por forenses de la morgue judicial de Lomas de Zamora, quienes para no desechar ningún tipo de evidencia, habían preservado el cadáver tal cual lo encontraron el domingo a orillas del río Matanza, es decir, embolsado y dentro de una valija azul con seis rueditas.

Al sacarlo de la valija, lo primero que observaron los legistas es que el cuerpo estaba entero y no descuartizado, que era una de las posibilidades con las que especulaban los pesquisas.

Dentro de la misma valija donde estaba el cuerpo, los forenses rescataron un elemento que podría ser clave para la identificación de la víctima y quizás también para averiguar el móvil del crimen: un teléfono celular.



"El celular es nuestra principal pista. Se secuestró como evidencia y se mandó a peritar por expertos informáticos con el objetivo de intentar encenderlo y acceder a su contenido para ver si podemos saber quién era este hombre y por qué lo mataron", dijo a Télam un jefe policial.

El cadáver fue encontrado el domingo por la tarde por dos indigentes que revisaban la basura a orillas del Río Matanza y su cruce con la calle Blas Parera, de Tristán Suárez, partido de Ezeiza, en una zona límite con La Matanza.

Los testigos vieron un gran bulto dentro de la maleta y que de una bolsa negra de nailon sobresalía la cabeza del cadáver, por lo que dieron aviso a la policía.