La edición 202 por campeonatos de AFA se jugará desde las 17 en el Monumental, mismo escenario que no pudo albergar la revancha de la definición copera por la agresión contra el micro de los jugadores de Boca en las inmediaciones del estadio el 24 de noviembre del año pasado.



Será el inicio de la era "pos-Madrid" en la historia del superclásico, que el próximo mes tendrá dos nuevos capítulos por las semifinales de la Libertadores en curso.

El 8 de diciembre de 2018 no fue una fecha más, bien podría considerarse un salto en la línea histórica del superclásico por la coronación continental de River frente a su máximo rival en un templo del fútbol mundial como la cancha de Real Madrid.

El 3-1 del "Millonario" en el superclásico más importante de todos los tiempos, al menos hasta hoy, erosionó la supremacía que Boca ejerce en el historial del fútbol argentino con un acumulado 74 victorias, 65 derrotas y 62 empates en 201 enfrentamientos.

MARCELO GALLARDO

El entrenador es el gran responsable de este momento de River en varios aspectos. Contra Boca se enfrentó cuatro veces contra su máximo rival en juegos o series de eliminación directa y fue vencedor de todas.



"Con Boca nos conocemos bastante, más allá de que cambió de entrenador y se fueron muchos jugadores. Sabemos de las virtudes de cada equipo. Jugamos en nuestra casa y eso es un aliciente", analizó.



FACTOR ECONÓMICO

Una serie de factores serán determinantes para este River copero que parece invatible. Un repaso.



Los dos partidos ante Boca, por Superliga y Libertadores, como local representarán una importantísima suma de dinero. River acumula 7 millones de dólares en la actual Copa y podrá sumar 6 o 12 millones extra si accede a la final de Santiago de Chile.



SUS DELANTEROS

Pratto, Suárez, Santos Borré y Scocco- y un juvenil con proyección, como Julián Alvarez. Todos tienen incorporados los conceptos de Gallardo: son la primera línea de presión. Además, se potencian entre ellos.



DEFENSA

Gonzalo Montiel y Milton Casco están consolidados y transitando momentos destacados. El paraguayo Robert Rojas alterna buenas y malas, mientras que Paulo Díaz comenzará a ganar terreno.



MEDIOCAMPO

Enzo Pérez es titular indiscutido y uno de los futbolistas indispensable junto a Franco Armani.

Además hay que sumar a Exequiel Palacios quien mejor presiona y mete la pausa; el desequilibrio se genera por Nicolás De la Cruz, Cristian Ferreira o Jorge Carrascal; Nacho Fernández es el que pisa el área rival.



PARTE ANÍMICA

La conducción de Gallardo es fundamental, pero también la unión de grupo y el respaldo de los referentes, con Leonardo Ponzio como abanderado.

"Yo no ando con el látigo persiguiendo a los jugadores. No es mi manera de gestionar. Trato de ser sincero y honesto con los futbolistas; busco generar un buen vínculo desde el respeto. Cuando digo las cosas, es porque las siento. Al jugador no le gusta la franela estúpida. También es bueno tener jugadores que te respalden y que marquen el tiempo del vestuario. Tengo un grupo de grandes personas a mi lado. Todos estamos alineados", confesó