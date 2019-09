Un momento incómodo vivió Diego Brancatelli durante sus vacaciones en Miami. El periodista fue escrachado por una mujer que lo increpó mientras realizaba compras junto a su familia.

En las imágenes se puede ver a Brancatelli luciendo una remera oscura, bermudas y calzado de playa con una cesta de plástico en el antebrazo mientras pasea entre las góndolas de un supermercado. Frente a las críticas de la mujer que lo filma, se queda callado.



Tiempo más tarde, el video fue publicado en Twitter y rápidamente el tema se convirtió en tendencia, con cientos de comentarios a favor y en contra de su viaje y del escrache que padeció.

Las imágenes tienen cerca de un minuto de duración y allí se escucha la voz de quien lo filma. "Me parece que sos parecido a Brancatelli", asegura la mujer. "El mismo", responde el panelista de "Intratables".

"¿Sos? ¿Y qué hacés en Miami?", comienza el cuestionamiento a lo que el periodista contestó: "¿Por qué me filmás?". "Porque sí. ¿Qué hacés en Miami? Me encantaría saber", continuó la argentina. "¿Qué hacés, trabajás acá?", nuevamente Brancatelli intentó desviar la conversación. Pero no tuvo éxito: "Problema mío dónde trabajo".

La mujer volvió a la carga: "¿Qué hacés en Miami? No es nada Nac&Pop estar en Miami de vacaciones. No lo podés justificar ¿no? Te encanta ’Yankilandia’ pero después vas y la defendés a Cristina. ¿No? Y acá no podés patotear a nadie".



Y cerró: "Dos veces en Estados Unidos. Por lo menos voy a respetar a tus hijos y los voy a filmar, pero vos... De piedra la cara".