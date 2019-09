Un vehículo utilitario y un patrullero que terminó volcado chocaron esta mañana en el barrio porteño de Parque Patricios, donde tres personas resultaron heridas.



Fuentes policiales informaron que la colisión se produjo alrededor de las 2:00 en la esquina de las calles Cátulo Castillo y Catamarca, cuando al parecer el automóvil particular, una Renault Kangoo, habría cruzado un semáforo en rojo e impactó contra el móvil policial de la seccional 4 A de la Policía de la Ciudad. .



Como resultado del impacto, los dos jóvenes ocupantes de la camioneta quedaron heridos y fueron derivados al Hospital Penna, mientras que un policía fue derivado al Hospital Churruca, todos con politraumatismos.

Las pericias estuvieron a cargo del personal de Prefectura Naval, que finalizaron alrededor de las 8:30.

Tanto el utilitario como el patrullero fueron removidos este domingo por la mañana y ahora los investigadores también analizarán las imágenes de un domo que se encuentra en la esquina de donde se produjo el choque.