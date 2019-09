El arbitro Fernando Rapallini durante el superclasico en el estadio Monumental, NA

En el Superclásico que jugaron este domingo River y Boca en el Monumental, toda la hinchada Millonaria reclamó por un supuesto penal de Nicolás Capaldo sobre Milton Casco, cuando se jugaban 10 minutos de la segunda parte del encuentro.

Sin embargo, pareció acertar el árbitro Fernando Rapallini, quien no sancionó falta, aunque tampoco optó por sancionar con amarilla la supuesta simulación del lateral del Millonario.

Con el resultado de 0 a 0, Boca quedó como escolta del líder San Lorenzo, con 11 puntos, dos menos que el "Ciclón", mientras quen River quedó décimo, con 8 unidades, y a cinco del equipo que conduce Juan Antonio Pizzi.

El próximo choque entre ambos rivales se concretará el martes 1 de octubre, también en el Monumental, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, serie que se definirá el 22 de ese mes en "La Bombonera", para saber cuál de ellos irá a la final que se disputará en Santiago de Chile, con el ganador del duelo entre Flamengo y Gremio, ambos de Brasil.

Superclásico, Boca vs River, gentileza TNT Sports