Delegados gremiales de línea B del subterráneo iniciaron esta mañana una protesta para denunciar la presencia de asbesto en el ramal, con el levantamiento de molinetes en la terminal Federico Lacroze.

La medida, que se llevó a cabo desde las 7:00 hasta las 9:00, fue justificada a partir de la existencia de "una decena de trabajadores" afectados por la presencia de la sustancia.



"Como parte de una campaña de denuncia y concientización votada en el último plenario de delegados, realizaremos este lunes 2 una apertura de molinetes desde las 7 hs en la estación Federico Lacroze de la línea B", indicaron en un comunicado.

Noticias relacionadas

"Metrovias y el Gobierno de la Ciudad, que negaron esta verdad durante años, son los responsables de una verdadera crisis de salud pública", apuntaron.

Exigieron a Metrovías y al Gobierno de la Ciudad una solución integral e inmediata en torno a la denuncia sobre la presencia de asbesto que comenzó hace un año y medio. "La red de subterráneo está contaminada con este material cancerígeno que está prohibido desde el año 2001", enfatizaron en el comunicado.



Your browser does not support the video element.

El asbesto es una fibra compuesta por silicio y oxígeno que en la industria es usado como aislante y que es asociado con el cáncer de pulmón.