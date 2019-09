AGENCIA NA

River y Boca igualaron 0 a 0 en el Monumental, por la quinta fecha de la Superliga. El primer de los tres Superclásico que se jugarán en dos meses.

El dilema de querer y no poder, que River exhibió en el Superclásico disputado esta tarde por la quinta fecha de la Superliga, chocó con una propuesta casi mezquina de un Boca que se fue conforme con el empate 0 a 0, en lo que fue el puntapié inicial de una trilogía que tendrá su continuación en la Copa Libertadores.



Las ocasiones de gol ante los arcos, fueron casi una quimera, porque Boca solo al final de la etapa llegó con algunos córners, y River nunca le encontró la vuelta a la definición.

De a poco, casi con muy pocas armas, Boca llevó el partido hacia su conveniencia, con mucho roce, fricción y pelotazos, y River cayó en la trampa, pero el cero se mantuvo inalterable.



Apenas terminado el partido, algunos jugadores de River apuntaron a Boca por el planteo defensivo.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Nacho Fernández fue el más duro: "Intentamos todo el partido, ellos salieron a buscar este resultado y lo consiguieron. El único equipo que quiso ganar fue River", arremetió el futbolista del Millonario.



Enzo Pérez también se refirió al estilo de Boca en este partido. "Fuimos claramente superiores. Boca hizo mucho tiempo", reconoció el experimentado mediocampista del Millonario.