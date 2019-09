Emilia y Oriana, generaron ratoneo.

Pasión en un beso. Así deslumbran Emilia Mernes y Oriana Sabatini en el nuevo video de la primera mencionada junto a Darell. "No soy yo", se convirtió en uno de los clips furor de YouTube con ya casi 1 millón y medio de vistas. Recordamos que fue estrenado el pasado 29 de agosto bajo el sello Sony.

El clip transcurre en medio de un juego de bowling. Emilia baila con un chico y está casi al punto del beso. Luego, otro chico parece estar en la mira de la joven bella. Pero tampoco pasa nada más que la histeria. Canta "esa no soy yo, son los tragos que me ponen loca y me dan ganas de besar otra boca". Y entonces, se cruza con Oriana, que la miraba desde la barra con deseo y logra concretar lo que los otros dos no pudieron: le parte la boca de un beso.

Your browser does not support the video element.

Así transcurre el video que encendió las redes sociales. Mernes logró tener a Oriana en su clip. Sabatini, quien se encuentra en el mejor momento de su relación con Paulo Dybala y de su carrera artística, se robó las miradas en "No soy yo", nuevo tema de Emilia. (Video YouTube)

Noticias relacionadas

Horas antes de la publicación del video, Oriana había puesto una foto en su Instagram que anunciaba lo que venía...

Ver esta publicación en Instagram Tu nuevo ship 🦋 @emiliamernes Una publicación compartida de の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini) el 29 Ago, 2019 a las 2:36 PDT

Este no es el primer beso de Oriana Sabatini con una mujer. También lo hizo en "Stay or run", el videoclip que grabó con Soledad Alfonso, con quien también se besa. (Video YouTube)