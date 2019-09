El periodista Roberto García inició su programa La Mirada, que se emite por Canal 26 con un excelente análisis de las medidas económicas tomadas por el Gobierno en las últimas horas.

“Hoy estamos con el barco que supongo que será el barco de Lacunza que debe ser un tipo de alegoría que explica sus medidas. Dice que el Gobierno ha trabajado en la sala de máquina y se olvidaron de la parte de arriba y se quedaron si salvavidas algunos, lo está intentando hacer estacionar en algún puerto… algo que parece bastante difícil”, inició el periodista.

Your browser does not support the video element.

“Hoy tuvimos el inicio de las nuevas medidas económicas impensables en Mauricio Macri, tan impensables que si bien no es un hombre de altos principios se suponía que defendería las medidas de la actitud de no instalar medidas de control de cambio como el cepo. Lo cierto es que en términos de realeza, lo de Macri ha sido una abdicación memorable. Sin dudas que se debe a los votos que ha conseguido y que debe terminar su mandato, pero hay gente que está pensando en tener una salida decorosa y otros en tener socios o incorporar gente de afuera”, comentó.



“Macri es un hombre testarudo, supongo que corajudo, que está dispuesto a terminar su mandato de manera absoluta. Es cierto que pensaba que no tendría inflación, que no debía instalar un control de cambio o parte de situaciones que tiene Argentina con un desenlace todavía a conocerse y con una pérdida patrimonial de argentinos, totalmente inexplicable”, afirmó.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

“Vidal está irridatísima con la mesa chica del Gobierno de Macri, encontró una buena comunicación con Kicillof y el enlace es Gustavo Ferrari, un ministro vinculado a la Justicia en la Provincia. Macri le ha pedido algún tipo de colaboración a Emilio Monzó, sobretodo para lo que va a pasar en el Congreso sobre los cambios económicos. Monzó es una figura de enlace porque viene del peronismo y Macri debe haberlo apreciado porque lo llamó antes del partido y hoy también estuvo en la reunión de Gabinete ampliado”, aseguró.



“Alberto Fernández viajó a España para salirse de esta nueva situación, está hablando un poco menos porque debe haber adquirido algún tipo de templanza. Fernández viaja con Felipe Solá, quien fue ministro de Menem, participó en la transformación del campo y luego fue gobernador. Solá tuvo problemas con Cristina, pero a pesar de esos problemas lo logró recuperar y parece que va a cumplir funciones diplomáticas. Al parecer que Alberto se hará cargo del área de economía, en general se dice que con Cristina ha hecho una especia de acuerdo que si uno elige el ministro el otro elige el segundo. Sobre lo que pasará en la Corte hay varias versiones”, cerró.