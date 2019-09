Miguel Ángel Pichetto en La Mirada de Roberto García, Canal 26

Miguel Ángel Pichetto habló de todo con el periodista Roberto García en La Mirada, que se emite por Canal 26.

“Fue un día sereno. Son medidas transitorias y que tienen que ver con la volatilidad y con cuidar el poder adquisitivo de los argentinos, ante el aumento del dólar. Tiene que ver con una medida que debería interesarle a la oposición para preservar las Reservas. Espero que funcionen, quiero ser optimista. Y como vos dijiste, Mauricio Macri no estaba de acuerdo pero la toma ante las circunstancias que estamos viviendo y producto del resultado electoral”, comentó.

“Si gana Macri, al otro día levantan el control de cambios porque el factor de incertidumbre se termina. Sin querer volver a discutir responsabilidades, lo que hay que analizar es cómo estaba la Argentina antes de las Primarias y cómo está ahora”, explicó.

“Las señales que ha dado el presidente han sido dirigidas al diálogo. Querer responsabilizar a Macri que tras las PASO aumentó el dólar es un absurdo. Los inversores están mas preocupados por lo que viene que por los que se van”, explicó.

“No es bueno para los argentinos una crisis. Estas medidas las toma por encima de cualquier campaña electoral. Y de largo, es una propuesta legislativa que espera la discusión en el Congreso, por la que está trabajando el ministro Lacunza”, aseguró Pichetto.