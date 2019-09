Noticias relacionadas

Leticia Brédice y Fernando Bertona, emuló a Madonna y a Maluma para recrear el clip de “Medellín”, junto a su coach, Yanil García, y cinco bailarines invitados. En la previa, la actriz hizo un número caracterizando a la diva del pop.

“Voy a pedir el BAR”, dijo en la ronda de devoluciones De Brito. Y sostuvo: “Estuvo correcto, aunque no eligieron un buen video. Quedó por la mitad”. Pampita coincidió: “El video tiene muy poco baile, esperaba que ustedes le pusieran un poco más. No tuvo el impacto que se esperaba”. Flor (voto secreto) rescató: “Cuando Leticia se pone en actriz, a mí me encanta. Me gusta cuando le pone interpretación.

Hicieron lo que pudieron con el video que tenían, pero no estuvo mal”. Sin embargo, Polino fue tajante: “No vi a Madonna, Leticia me daba igual a Tita Merello. Fue un disgusto”. Carmen tuvo otra mirada y elogió a Leticia: “Fue lo mejor que hiciste desde que estás en el Bailando. Yo sí vi a Madonna. Un punto para arriba”.

A Laura le pareció “atractivo”, aunque notó a Leticia fuera de música, razón por la que mantuvo la nota. “Yo vi una especie de Tita Merello moderna. Me pareció una coreo muy corta y no me terminó de matar. Punto para abajo”, concluyó Pachano.