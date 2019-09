En 2020 vendrá una nueva película animada de Disney. La película se llamará "Raya and the last dragon" y que también nos transportará al Asia antigua, esa época de leyendas, aventuras... y dragones.

​El proyecto, que se estrenará en noviembre de 2020, había sido secreto hasta que llegó la Expo D-23, megaevento que reúne a fans de Disney.

Just Announced: Disney’s Raya and the Last Dragon, starring @cassandrasteele (Raya) and @Awkwafina (Sisu, the Last Dragon). Check out all-new concept art, and see the film in theaters November 2020. #D23Expo pic.twitter.com/VPqCroDkeH

Noticias relacionadas