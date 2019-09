Sofía Otero, joven que denuncia por abuso sexual a Lucas Carrasco

Sofía Otero relató la denuncia contra el periodista Lucas Carrasco, al que acusa de abuso sexual y el juicio inicia este miércoles.

"Empezó todo consentido, relaciones sexuales consentidas, a eso había ido", admitió en una entrevista, en el que aseguró que las cita se tornó en otra cosa cuando fue sometida a una relación anal sin su consentimiento.

"Me empecé a mover como pude, a oponer resistencia, y es ahí cuando me agarra de la nuca, para que siguiera pegada al colchón. Yo le gritaba, le pedía que por favor parara, lloraba. Era dolor, ardor, era pensar que se termine , que pase , que pase rápido , pero no pasaba", relató en forma cruda.

Después de cinco minutos y que cesara el ultraje, sostuvo que le preguntó a Carraco "hasta cuándo" pensaba seguir, a lo que contestó: "Hasta que te acostumbres".

Tras el ataque, Sofía contó que a pesar del dolor, intentó mantener la calma para lograr el objetivo de salir viva del departamento de su atacante.

Contó que Carrasco le adujo que no encontraba las llaves y la obligó a practicarle sexo oral, mientras escribía en su blog y consumía cocaína.

"Se me volvió a venir mi viejo a la cabeza, 'pensá, pensá, que el miedo no te gane, pensá'. Y ahí empecé a tratar de convencerlo. Cada vez que le decía que tenía que irme, él se volvía a bajar el cierre del pantalón, como para que yo le volviera a hacer sexo oral. Después me puteaba: 'Las militantes son todas putas', 'histéricas' (ella militaba en La Cámpora). Yo no emitía sonido, no quería hacer nada que lo enojara". Dice que lo convenció de que tenía que irse pero que iba a volver, "y ahí fue cuando accede a dejarme ir".

En ese entonces, también ella "creía que una violación era otra cosa" hasta que en junio de 2016, cuando se animó a ir a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), le dijeron con claridad: "Esperá, esto que te pasó también es violación", cuenta.