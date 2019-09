Nicolás Trotta, coordinador del equipo técnico del Frente de Todos, Radio Latina

Nicolás Trotta, coordinador del equipo técnico del Frente de Todos, habló con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) de cara a la campaña y las elecciones generales de octubre.

"Hace 20 años que nos conocemos con Alberto Fernández y estamos trabajando duramente por la campaña”, inició el coordinador.

"Nunca imaginamos la candidatura de Alberto Fernández. Tenemos diferencias pero el vínculo siempre siguió. Vamos a tener un gobierno no tan fanatizado, con Cristina Kirchner no alcanzaba", aseguró.

"Estamos en una situación compleja y no hay margen para el error. La figura de Cristina Kirchner es muy importante para lo que se viene y Alberto Fernández es una persona súper capacitada para ocupar el sillón y pondrá toda su experiencia para salir adelante", expresó.

"Alberto Fernández defiende sus convicciones y es muy reflexivo. Es una persona que sabe armar equipos y sorprenderá a muchos con el armado de su gabinete", cerró.