Gustavo Menéndez recorriendo otra de las obras hidráulicas y pavimentación en la calle San Lorenzo en Merlo a comienzos de agosto, Foto Twitter.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, recorrió la obra hidráulica ubicada en la intersección de las calles Pellegrini con la Ruta 21 en el municipio de Merlo y subió a su cuenta de twitter un video con el avance del trabajo.

"Nos encontramos en la intersección de las calles Pellegrini con la Ruta 21 supervisando la obra de instalación de un caño maestro para terminar con la pesadilla de las inundaciones", comentó en el video el jefe comunal.

"Seguimos desarrollando a pesar de la peor crisis económica de la historia de nuestro país", agregó.

Noticias relacionadas

Más adelante, agradeció al Pueblo de Merlo por la oportunidad y añadió que "frente a la paralización de la mayoría de las obras de Nación y Provincia, los municipios seguimos en marcha y de pie".

Your browser does not support the video element.

Obra hidráulica y repavimentación de la Av. Alte Brown, Merlo, en Julio de este año. Foto: Twitter