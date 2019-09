Claudio Paul Cannigia - Mariana Nannis

Mariana Nannis detalló cómo fue el primer episodio de violencia con Caniggia en una entrevista íntima con la revista Caras, la botinera contó cómo empezaron los episodios de violencia de Claudio Paul y muestra sus heridas pasadas.

Nannis es la mujer de la que habló el país tras las denuncias públicas por violencia e infidelidad adjudicadas al padre de sus hijos, Claudio Paul Caniggia, reflexiona: “Las mujeres apoyan a las mujeres...son muchas las que se callan y no dicen lo que les pasó y se la aguantan. A veces una aguanta por los hijos, por la familia o porque te tienen amenazada y no podés hacer nada. Pero llega un momento, cuando decís las cosas que tenés que decir, que te sacás trescientos kilos de una mochila. Y después te sentís diferente, cuando decís lo que tenías adentro y llevaste tanto tiempo guardado”.

Con respecto a la primera vez que sufrió violencia de Claudio Paul, Nannis reveló: "La primera vez fue en Bérgamo, Italia, cuando vivía con él. Claudio había tenido un problema de una plata que le faltaba y se la había sacado una persona que había entrado a la casa. Pero él pensaba que me la había gastado yo. El hermano había traído a un amigo y el amigo se robó la chequera de nuestra habitación. Entonces sacaban cheques y cheques… Cheques de nuestra cuenta mientras yo estaba con él en el Caribe. Y cuando volvemos me dice: “¡Me falta un montón de plata del banco!”. Y le digo: “Pero yo estuve en el Caribe con vos, en Miami. ¿Cómo hice para gastarme 100 mil euros? Si además estoy todo el día con vos y vos me compras las cosas…” Y el tipo me agarró contra la pared y me dijo que me iba a matar. Pero me agarró del cuello mal, no podía ni respirar, parecía que me quería ahorcar. Y yo lloraba. Me echaba la culpa a mí y me decía: “¡Vos me sacaste toda esa plata hija de puta!”.

En cuanto al arrepentimiento luego de la violencia, Mariana dijo: "No, nunca pedía perdón por nada. Jamás en la vida me pidió perdón. Quizás me trataba de comprar algo pero viste, te cagaba a trompadas y te decía: “¿Qué te querés comprar?” Trataba de arreglarla porque obviamente tenía culpa. Pero a la gente se la trata con amor, yo le di mucho amor y él nunca me dio nada. Fijate todas las fotos que hay en el archivo de CARAS donde yo siempre lo estoy abrazando a él y él nunca a mí".

