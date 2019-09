Claudio Belocopitt habló en una entrevista con Alejandro Fantino y brindó su parecer sobre las medidas económicas dispuestas por el Gobierno el pasado domingo sobre el control de cambio.

Con respecto a las medidas de control cambiario que tomó el Gobierno, consideró que “son correctas”.

“Son medidas durísimas y muy dolorosas. Obviamente esta medida se debería haber tomado el 12 de agosto. Te ahorrabas como USD 13 mil millones, el escape del dólar de 45 a 60. Todo esto hubiese funcionado más tranquilo. Es lo que había que hacer. Si me preguntás, más vale tarde que nunca. Ya no había plan B. Era esto o el abismo“, aseguró.

Al ser consultado sobre el pago de haberes, contó: “Después de que vendés, tenés que hacer que tus costos te den. Salir a cobrar. Cuando el dinero falta, tenés que ir a los bancos a que te presten dinero. A veces te prestan, a veces no te prestan. Nada de esto es ‘soplar y hacer botella’".

GENTILEZA AMÉRICA, ANIMALES SUELTOS

“Los empresarios piloteamos los aviones. La torre de control es el Estado. Si el Estado te da la altura equivocada, te manda a una pista sin luz, el Estado te lleva a que el avión te choque. Se caen los aviones grandes y se caen los aviones chicos”, reflexionó.

“Lo primero que tiene que hacer un Estado es saber que coordenada le está bajando a la sociedad de manera tal de hacerla viable. De hacerla posible”, marcó.