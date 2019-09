Gonzalo Costa

Luego de bajar más de 100 kilos, Gonzalo Costa decidió someterse a una dermolipectomia abdominal, un procedimiento quirúrgico para eliminar piel flácida.

"Tengo más de 100 puntos", contó en su regreso al panel de Cortá por Lozano. "Todavía estoy hinchada porque fueron 7 horas de quirófano. Me abrieron desde el plexo hasta el pubis y me sacaron 36 centímetros de piel y 10 kilos de colgajo", explicó.

Más adelante, contó su historia con el sobrepeso: "Empecé a engordar a los 5 años y llegué a pesar más de 180 kilos. Hubo bajón de hematocritos y tuvieron que darme hierro pero llegué bien a la operación porque me cuidé mucho. Los primeros días no me quería mirar, porque yo no tengo recuerdos de mi vida sin panza. Es fuerte verme. Odiaba mi cuerpo. Recién una semana después de la operación me miré al espejo y lloré porque tenía muchas emociones contenidas. Es muy raro que no haya excesos en mi cuerpo".

Además dijo que más adelante seguirá con las operaciones: "Después me voy a hacer los brazos, piernas, espalda y muslo. Me hice el frente nomás. Ahora necesito que cuidarme porque todavía tengo los drenajes", explicó.

"Con la operación me corté la herencia de una familia de gordos, con un papá que murió a los 54 años y una abuela que murió a los 60, todos con muchos problemas de alimentación", relató.

"Un día me di cuenta que la vida había sido por demás generosa conmigo, que me vine a Buenos Aires a los 17 años y me armé un mundo re lindo. Para hacer honor a eso, empecé a cuidarme. Siempre me discriminaron más por la obesidad que por la sexualidad. Lo bueno es que me pude armar como quiero. Y me sirve aplicar el 'solo por hoy', lo que decimos en los grupos de adictos. Todo lo que deseamos está justo detrás de los miedos", detalló.