Rafael Nadal llegó a bromear que le prohibiría la entrada a Diego Schwartzman a su academia en Manacor: "no lo voy a invitar nunca más, porque sale disparado", dijo el número dos mundial que se cruzará mañana (21:15 hora argentina) con su amigo el "Peque" en el US Open.



El español y el argentino se enfrentarán por octava vez en su carrera por los cuartos de final del último Grand Slam del año, con el número dos del mundo como claro favorito.



La última vez que se midieron fue en el Masters 1000 de Indian Wells en marzo con una victoria holgada para el mallorquín (6-3, 6-1).



El Peque, que sabe ante el monstruo que se está enfrentando, dijo que ese día no estaba al 100% --como ahora en Flushing Meadows, donde ha mostrado un excelente tenis- y asegura que alguna vez le ha sacado un set a Nadal.



"Es un gran campeón, no lo pude derrotar, algunas veces entre comillas estuve cerca, voy a tratar de entrar con esa confianza de que lo puedo derrotar como a cualquier otro y tratar de hacer lo mejor", dijo Schwartzman, de 27 años y 21 del mundo.



De los 19 sets que han jugado, dos fueron para el argentino, el primero en el Abierto de Australia de 2018 y luego en el Roland Garros el mismo año.



Nadal, que tiene tres títulos de Grand Slam, asumió una posición de mayor favoritismo ante la salida del campeón defensor Novak Djokovic, que abandonó el torneo por una lesión en el hombro.



Y en su paso por el torneo se ha mostrado sólido, en los cuatro partidos que disputó hasta ahora, perdió tan solo un set ante su último rival, Marin Cilic, a quien terminó después fulminando.



Pero si algo no muestra Nadal es confianza, por el contrario, considera a Schwartzman "uno de los jugadores más talentosos del tour" y respeta "cada aspecto de su juego".



"Tiene un control increíble, buena velocidad, tiene la habilidad de leer muy bien los golpes y entender muy bien el juego, no me sorprende que esté ahí" indicó Nadal. "Es un jugador increíble, y necesitaré dar lo mejor de mi para tener posibilidades de avanzar en las semifinales, creo que mi juego de hoy ayuda".



Schwartzman es el único sudamericano con vida en el US Open, venciendo en los cuartos de final al sexto sembrado del torneo, el alemán, Alexander Zverev.



Al terminar el juego estaba convencido que enfrentaría en los cuartos al italiano Matteo Berrettini, pero no... le toca Rafa, su amigo, con el que viene entrenando desde hace años.



En junio de 2018, antes de su choque en Roland Garros, Nadal dijo a los periodistas: "no lo voy a invitar nunca más, porque sale disparado".



Y septiembre de ese año, después de arrebatarle ese set, Schwartzman recordó: "dijo eso después de París, después del torneo de Roland Garros este año. Estuve allí el año pasado antes de París, y lo hice genial".



"Jugué cinco sets con Novak y ahora este año volvió a ser lo mismo, pero perdí contra Rafa en cuatro sets. Le gané el primer parcial, así que en el resto del set, después de la lluvia, me dijo: ya no irás a mi academia", añadió entre risas, según reportes de prensa.



Schwartzman fue a parar a la Nadal Academy, que gestiona el jugador y su tío Toni, después de una mala racha en arcilla y el entrenamiento rindió frutos. Pero el porteño de 1,70m es además un estudioso de sus rivales.



"Tengo mucha confianza en mi retorno, trato de estudiar donde mis rivales sirven en cada momento" para poder anticiparse. Es una tarea que también hará con Nadal, a ver si rompe esa racha de 7-0 y llega a la semifinal de un Grand Slam por primera vez en su carrera.