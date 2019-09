Copa del Mundo

Qatar reveló este martes el logotipo del Mundial 2022, mediante su proyección simultánea sobre varias fachadas de edificios en Doha, pero también en otras grandes ciudades del mundo como Nueva York, Londres o París.



El diseño recuerda la silueta del célebre trofeo dorado de campeón del mundo, y está inspirada en el tradicional chal de lana de Qatar.



Según la página de internet de la FIFA "las curvas marcadas del emblema simbolizan las ondulaciones de las dunas del desierto, y el bucle ininterrumpido representa tanto al número ocho -un recordatorio de los ocho imponentes estadios que albergarán partidos- como al símbolo de infinito, que refleja el carácter interconectado del evento".



Las palabras FIFA WORLD CUP Qatar 2022, con una caligrafía de estilo árabe, acompañan al emblema.



El emblema fue proyectado sobre edificios emblemáticos de Catar ante cientos de personas, a las 20h22 locales, horario que alude al año 2022.

FIFA presentó el logo del próximo Mundial

Otras ciudades del mundo participaron asimismo en el anuncio del logo en algunos de sus edificios emblemáticos como el Times Square de Nueva York, o el Leicester Square de Londres, y otros de París, Moscú o Johannesburgo.

