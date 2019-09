Monarca, la nueva serie de Netflix

Netflix lanzó el tráiler de “Monarca”, serie que estuvo bajo la producción de la actriz Salma Hayek, y promete ser el nuevo éxito de la plataforma de streaming.

La serie genera gran expectativa debido a que la productora de la actriz mexicana, “Ventanarosa”, estuvo a cargo de otros éxitos como “Frida” y “Ugly Betty”, remake estadounidense de “Betty la Fea”.

Irene Azuela, Juan Manuel Bernal, Osvaldo Benavides, Gabriela de la Garza y Daniela Schmidt forman parte del reparto de la serie que estrenara el 13 de setiembre en Netflix.

"Seguramente el dinero y el poder generan enemigos y envidia", señala el personaje de Juan Manuel Bernal en el avance de la serie.

"Monarca” narra la historia de la familia Carranza y cómo alcanzó el poder a través de la corrupción. En el adelanto de la serie, se muestra a “Ana María”, quien regresa de Los Ángeles para luchar contra el sistema creado por sus parientes.

“Portar el apellido Carranza es un privilegio de pocos, significa ser parte de una de las familias más poderosas de México, dueña de un imperio tequilero con cientos de años de tradición. Pero en el mundo de Monarca, de la tradición a la traición hay solo un trago”, se lee en el texto que acompaña el video.