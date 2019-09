Marcha de organizaciones sociales en el centro porteño, AGENCIA NA

Movimientos sociales se congregan en la Avenida 9 de Julio con el objetivo de marchar hacia el Congreso para reunirse con diputados de distintos bloques en reclamo por la declaración de la emergencia alimentaria.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC), CTEP, Barrios de Pie, y el Polo Obrero, entre otras organizaciones, comenzaban a ocupar distintas esquinas de la popular avenida porteña, por lo que ya se veía afectado el tránsito vehicular.

Desde las 11.00 marcharon hacia el Congreso para mantener una reunión de trabajo con diputados de distintos bloques con el objetivo de intentar convocar a una sesión especial para que la semana que viene se trate un proyecto de declaración de emergencia alimentaria.

La reunión con los legisladores de distintas bancadas se llevará a cabo a partir de las 13:30 en el salón Delia Parodi del Congreso Nacional.