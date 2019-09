Marcha de organizaciones sociales en el centro porteño, AGENCIA NA

Grupos piqueteros acampan sobre la 9 de Julio y amenazan con quedarse hasta este jueves a las 10 de la mañana en el marco del reclamo por la emergencia alimentaria y nutricional.

"Nos vamos a quedar a pasar la noche, tenemos que sacarle cupos a Macri", expresaron manifestantes al canal TN, mientras desplegaban las carpas en medio de la vía pública.

El Polo Obrero, Barrios de Pie, Corriente de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), junto a más de 30 organizaciones, arrancaron a las 10 de este miércoles una "Jornada Nacional de Acampes", con corte total de la 9 de Julio "por tiempo indeterminado" frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el cruce de la Avenida de Mayo y 9 de julio.

La protesta se produjo luego del "fracaso" de las reuniones entre funcionarios de Desarrollo y los referentes de las organizaciones, quienes presentaron una serie de "reclamos elementales", entre los que se encuentra el pedido de declarar la Ley de Emergencia Alimentaria.

El miércoles pasado, una manifestación con cortes de calles de partidos de izquierda y organizaciones piqueteras generó un caos de tránsito durante toda la mañana, tanto en la Ciudad como en los accesos.

Desde las 11.00 de este miércoles marcharon hacia el Congreso para mantener una reunión de trabajo con diputados de distintos bloques con el objetivo de intentar convocar a una sesión especial para que la semana que viene se trate un proyecto de declaración de emergencia alimentaria.