Marcelo Tinelli dio comienzo al programa y presentó a la primera pareja de la noche. Hernán Piquín y Macarena Rinaldi salieron a la pista para hacer su videoclip de “Friend like me”, tema de la película Aladdín, junto a su coach, La Cata, tres bailarinas invitadas y la participación del mago Carlos Barragán.

En la previa, Maca se refirió a la posibilidad de hacer temporada en Carlos Paz con Lourdes Sánchez. “Estoy podrida de que digan que nos llevamos mal. Está todo bien”, recalcó. Por su parte, el bailarín confirmó que no seguirá en el certamen.

“Me voy a vivir a España. El robo que sufrí me dio un empujón fuerte. Llego a la noche a casa y estoy atento a todo, no me puedo dormir”, explicó. Ángel De Brito (10) inició la tanda de devoluciones con elogios: “Me gusta que hayan elegido algo distinto. Fueron el primer equipo que trajo magia. Me gustó”. A Carolina “Pampita” Ardohain (10) también le encantó: “Fue un infantil sin fisuras. Me da pena que Hernán se vaya porque es un placer verlo en la pista”. Florencia Peña (voto secreto) le dedicó su devolución a Piquín: “Hoy mi mirada estuvo con vos, Hernán. Ojalá vuelvas pronto porque sos muy talentoso y sos nuestro. Hicieron un gran trabajo”. Y Marcelo Polino (10) se sacó el sombrero: “Es una noche de mucha emoción por la despedida de Piquín. Por primera vez en este año me voy a poner de pie para poner mi primer diez”.

El BAR también dio su punto de vista, primero mediante Carmen Barbieri, que volvió a reemplazar a Flavio Mendoza: “Te admiro y siento orgullo de que seas argentino, Hernán. Para mí es un punto más, pero te daría veinte”. Laura Fidalgo también le expresó su admiración a Piquín y subió la nota, al igual que Aníbal Pachano, quien concluyó: “Yo también estoy orgulloso de que seas argentino, Hernán. Te vamos a extrañar”.

Entre lágrimas, Piquín agradeció el reconocimiento y se despidió ovacionado y con unas sentidas palabras: “No nos quejemos, tratemos de vivir felices”.