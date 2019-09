Robo en el country Fincas del Alba

Un nuevo hecho de inseguridad se vivió en un country de Canning. Esta vez, el robo se produjo en Fincas del Alba.

Una vecina denunció que delincuentes entraron a robar a su casa y permanecieron en la vivienda por más de una hora.

Andrea, la víctima, relató que los malvivientes ataron a ella y sus hijas, y robaron ropa, plata y un televisor.

Pese al mal momento vivido, las mujeres no resultaron heridas.

En el registro de seguridad, se determinó que el alambrado fue levantado y no cortado.