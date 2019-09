Jardín de infantes 917 de Lomas de Zamora

Al menos ocho familias de niños del jardín de infantes 917 de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora denunciaron ante Comisaría de la Mujer local a un mago de 34 años por abuso sexual, hecho por el que el equipo directivo fue desvinculado, informó el inspector Regional del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.

Todo comenzó hace unos días cuando la pequeña le contó a su papá que el mago le habría dado una sustancia y le había quitado la ropa. No fue la única que contó algo similar.

Las familias de los nenes comenzaron a hacerles preguntas y la trama de horror salió a la luz. Según trascendió, el mago Paulo visitó en agosto varias veces el jardín.

Según las denuncias, todo habría ocurrido detrás del telón del escenario donde realizaba su shows: ahí, oculto a la vista de las autoridades, manoseaba a los pequeños, los desvestía y los obliga a ingerir sustancias.

Fernando Boveda, inspector Regional del Ministerio de Educación, aseguró desde la escuela que ya apartaron a la directiva del jardín. “Cuando no hay autorización expresa de parte del cuerpo de inspectores la responsabilidad siempre es del equipo directivo. Por eso separamos al equipo de conducción”, sostuvo.