Bolsa de Comercio y dólar, Radio Latina

El economista y jefe de la Fundacion de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, Juan Luis Bour, habló con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) acerca del rumbo de la economía argentina y los mercados en nuestro país.

“Los mercados mantienen una importante incertidumbre y eso seguirá hasta octubre. Con relación a eso, no habrá novedades. Luego de eso, la decisión de quien salga electo puede tener un efecto”, inició.

“En cuanto al dólar, eso se ha tranquilizado porque hay mucha más oferta y menos demanda por la regulación del tipo de cambio. En cuanto a los depósitos, la cuestión en peso está bastante tranquila. En pesos puede mantener un flujo pero es pequeño. Lo que sí se mantiene pero con menos fuerza es la salida de los depósitos en dólares”, dijo.

En cuanto a lo que viene, el economista aseguró: “Es posible que en los próximos días veamos al Banco Central comprar dólares. El objetivo del Banco Central es no bajar la Tasa pero tampoco vemos un riesgo de pago, de acá a fin de año".