El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois pidió una "reforma agraria" para la "redistribución de la tierra" en caso de que Alberto Fernández (Frente de Todos) sea elegido presidente, ante lo cual el gobierno de Mauricio Macri le respondió que "es tan malo" ese sistema que "hasta el comunismo lo dejó de lado".

En una transmisión a través de Facebook, Grabois planteó que "hay que avanzar con una reforma agraria que implica necesariamente la redistribución de la tierra" porque, dijo, "no puede haber en la Argentina terratenientes y nadie puede tener más de cinco mil hectáreas".

Para el dirigente social, cercano al papa Francisco y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, "esas extensiones de tierra no pueden ser posibles en nuestro país" porque "son injustas".

"Queremos que la tierra sea de quien la trabaja a través de un mecanismo que es absolutamente legal y no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy, que es la expropiación de 50 mil parcelas para poder entregárselas en propiedad a los pequeños productores", propuso Grabois.