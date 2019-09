Carlota Prado - Participante de GH españa 2017



Carlota Prado forcejeó y trató de quitarse de encima a su compañero, José María, hasta que cayó inconsciente. La presunta violación quedó registrada por las cámaras, y ahora el caso está siendo investigado por la Audiencia de Madrid.





Era noviembre de 2017, y en las pantallas de televisión abierta de España se emitía la decimoctava edición de Gran Hermano (GH). Los concursantes habían superado las pruebas semanales, y como recompensa, recibieron un premio: celebrarían una fiesta con alcohol. Al caer el sol el viernes 3 de noviembre, las botellas de ron, ginebra y vodka llegaron a la casa. Sin embargo, en segundo plano, tras los bailes y las carcajadas, las cámaras registraron una escena mucho peor.

Un día después de la fiesta, de forma abrupta, la dirección del programa anunció la expulsión de uno de los concursantes. José María López abandonaría la casa por "una conducta intolerable", mientras que Carlota Prado, otra de las participantes, dejaría Gran Hermano durante unos días.

En un comunicado especial la producción dijo: "Puntualizar que el único expulsado es José María. En cuanto a Carlota, siguiendo las directrices del equipo de psicólogos, se le ha aconsejado que en estos momentos permanezca fuera de la casa. La puerta está abierta para ella".

El motivo de la expulsión, y lo que ocurrió aquella noche, ha sido uno de los secretos mejor guardados de la industria televisiva en España. Aunque algunos murmullos hablaban de una agresión sexual, nada se confirmó hasta ahora, que Carlota Prado decidió romper su silencio. En una entrevista con el diario español El Confidencial, rememoró su peor noche.

En un momento de la noche, las cámaras la captan sentada en la sala común de la casa. José María López, con quien había iniciado una relación sentimental dentro del programa, se acerca a ella, y empieza a acariciarla y manosearla. Ella, inconsciente y aturdida, forcejea para que la deje tranquila, pero él, la pone en pie, y ambos abandonan la sala.

Horas más tarde, la voz de gran hermano llamó a José María al confesionario. Después, pidieron a Carlota que se acercara al confesionario, y allí le informaron de la expulsión de José María por "un comportamiento inaceptable". Ella creyó entonces que él se había metido en una pelea fuerte durante la fiesta.



"Me dijeron que me tranquilizara y que tenía que ver unas imágenes. Y en ese momento me pusieron el video con lo que sucedió esa noche, sin avisarme de lo que estaba a punto de ver. No sé cuál es el procedimiento en estos casos porque yo no soy especialista, pero tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras", reveló la participante.

El programa puso en conocimiento de la Guardia Civil la presunta agresión sexual. Los agentes le pidieron a Carlota que denunciara, pero ella no quiso interponer una denuncia hasta que no hablara con su familia, que en ese momento no se encontraba en España.

La concursante regresó a la casa de Gran Hermano y no denunció la violación hasta que fue expulsada por los espectadores. Volvió porque no quería "enfrentar la realidad". En la casa, explicó, nadie podía hablar de lo sucedido, incluidos sus compañeros en su ausencia. Pero si las imágenes que había visto ya eran lo suficientemente duras, la criminalización que soportó al salir del programa fue mucho peor. De ser la víctima se convirtió en el verdugo.

El pasado 29 de agosto, finalizó la fase de investigación, tras desestimar la Audiencia de Madrid tres recursos presentados por la defensa del acusado. Ahora, después de dos años, parece estar más cerca de una sentencia.

