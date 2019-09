Los turistas decidieron ir a pie hasta el aeropuerto (@javodaniel)

Integrantes de una organización social cortaron este miércoles el acceso al aeropuerto de Puerto Iguazú reclamando la eliminación de un impuesto municipal.

Los incidentes se produjeron luego de que un grupo de piqueteros de la organización identificada como Movimiento de Resistencia Popular cortara el acceso en el kilómetro 5 de la ruta 12.

La manifestación generó un descontrol en el tránsito y el enojo de los turistas que llegaban a la provincia, pero sobre todo con los que debían irse. Cuando algunos de ellos decidieron cruzar el piquete a pie, comenzaron los golpes y enfrentamientos.

En las redes sociales, se vieron videos de los enfrentamientos entre turistas y piqueteros. También puede observarse en otro de los videos cómo los turistas intentan llegar al aeropuerto caminando y cargando sus equipajes luego de no poder haber accedido a su lugar de destino con el uso de otros medios de transporte.