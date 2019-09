Denuncia por abuso sexual en jardín de infantes

Un hombre de 34 años fue acusado de abusar, drogar y amenazar con un arma cortante a nenes de entre tres y cinco años durante espectáculos de magia realizados en el patio de un jardín de infantes de Lomas de Zamora.

Según denunciaron los padres de los nenes, los hechos ocurrieron durante agosto en el Jardín N° 917 situado en Pedro Mascagni 395 del barrio Portela.

Este miércoles, uno de los padres de las víctimas, Sebastián, habló con Canal 26 y reveló detalles de lo sucedido: "Ningún papá sabía que iba a ir un mago", denunció.

"Lo que pasó es una locura", comenzó relatando. "Queremos una solución para todo esto", pidió.

Más adelante, reveló que armaron "un grupo con todos los papás de las víctimas y ya son 8 los denunciantes".

Your browser does not support the video element.

"Los docentes esconden algo y no sabemos qué", denunció. Además detalló que su hija "se despierta llorando a la madrugada".

"Que las autoridades se hagan cargo de la situación. No puede ser que ninguno de los papás sabía que al colegio iba a ir un mago", aseguró.

Your browser does not support the video element.

Línea 137: servicio para víctimas de violencia sexual